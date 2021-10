Quién es el participante de La Academia que se animó a cuestionar el trabajo de Ángel de Brito

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua al momento de decir lo que piensa es Ángel de Brito y esto se puede ver cada vez que brinda sus devoluciones en La Academia, el certamen que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de eltrece. Si bien es una de las figuras más respetadas de la televisión y muchos no se animan a hacerle frente, uno de los participantes del reality no tuvo problemas en expresar su opinión sobre el periodista y cuestionó su trabajo al momento de poner puntajes.

¿De quién estamos hablando? De Agustín Barajas, el novio español de Hernán Piquín que debutó recientemente en el concurso. "Con el único que tengo mi puntillita es con Ángel que no me parece justo sus puntajes. Hasta ahora con la valoración que nos ha dado a la pareja ni tampoco con la puntuación", señaló en diálogo con Juan Etchegoyen.

Además, reconoció que desde que apareció en el reality, el conductor de LAM no fue bueno con él. "No me pareció justo con un cuatro en la primera aparición que tuve ni con el siete que tuvimos en el ritmo con niños. Me pareció una puntuación muy baja con respecto a lo que nos podía haber dado”, manifestó.

Agustín Barajas se animó a cuestionar el desempeño del jurado de eltrece

Y sumó: "Pienso que va más por lo del personaje. Él es un profesional en como maneja el tema de los famosos y ahonda más ahí. Por ahí está esperando que explote y que le conteste algo. No lo sé. Pero puede ser que esté esperando una respuesta. Puede ser que sí o que no, soy imprevisible".