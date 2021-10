Escándalo por un repudiable tuit de Cinthia Fernández contra Juana Viale

Este lunes, se desató un gran escándalo en la red por un repudiable tuit de Cinthia Fernández contra Juana Viale, luego de un comentario que hizo la condutora el sábado frente a cámaras en La Noche de Mirtha (El Trece).

Recordemos que Juana tomó partido por la China Suárez en el culebrón que captó la atención del todo el país, y destruyó a Wanda Nara con una filosa frase. Además, la nieta de Mirtha Legrand se posicionó como "fan de la China Suárez".

En un intento de provocación, Cinthia Fernández arremetió contra Juana Viale con un tuit en el que recordó el affaire de la actriz con Martín Loustau en 2011, estando embarazada. Tras el revuelo que ocasionó, la publicación, la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) optó por eliminar el comentario.

Cinthia replicó una noticia del portal Ciudad cuyo titulo decía "Juana Viale sorprendió al revelar por quién toma partido en el escándalo entre Wanda Nara y China Suárez: 'Yo soy fan de la China'", Fernández agregó el epígrafe: "No sé por qué lo imaginábamos". Al posteo, la integrante de LAM le sumó captura de una nota del 2011, en tiempos en que la revista Paparazzi capturó a Juana Viale y a Martin Losteau a los besos en un auto estacionado en la calle.

El polémico tuit de Cinthia Fernández contra Juana Viale.

Los usuarios de la red interpelaron a Cinthia, recordándole que Juana Viale en ese momento estaba embarazada de Gonzalo Valenzuela, y que ese bebé lamentablemente falleció antes de nacer.

Un poco más tarde, Cinthia Fernández volvió a hacer la misma publicación pero sin la captura de la nota de 2011. "Borré la foto por respeto, por que perdió un embarazo y yo ni me acordaba de eso. Pero volví a subir la misma opinión. Y si no les quedó claro ahí va de nuevo: 'ME LO IMAGINABA (que banca a China)'".