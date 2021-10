Revelan qué pasó la tarde que Wanda Nara le descubrió a Mauro Icardi sus chats con la China Suárez

Es increíble, pero real. Las cosas en la farándula pasan, y también se “copian”. La casi segura separación de Mauro Icardi y Wanda Nara tiene mucho que ver con la de Susana Giménez y Huberto Roviralta, ¡hace más de dos décadas ya! Todo esto se puede afirmar después de que se revele que fue lo que pasó en su casa de París en la tarde del sábado 16 de octubre.

De más está por decir que hasta ese momento para todo el mundo lo de Wandita y el delantero del PSG era un cuento de Disney. Para las cámaras y sus redes sociales se mostraban como la familia perfecta y nada parecía que estaba por romperse. “Eso era puertas para fuera. Adentro no era un infierno, pero Wanda es complicada”, insisten los que saben de la intimidad.

Ese sábado, los dos juntos se estaban preparando para ir al baby shower de un amigo en París cuando pasó lo peor. Desde unos días antes, Icardi venía celando a Wanda con su teléfono celular y ella elegía seguirle el juego. “Cosa típica de chicos. Ya son grandes, pero en el fondo son los b…”, informan personas que andan seguido por la mansión en el barrio Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París.

Pero algo pasó en esa “previa” que ella le pidió a él su celular. “Es como que lo sintió”, suman. Y Mauro aceptó gustoso a entregar su clave, sin esperar lo peor. El se estaba por terminar de vestir cuando escuchó un grito desde la habitación principal. Era, sin dudas, el de su mujer, su amada Wanda.

“Mauro venía algo raro, y ella empezó a sospechar que el comportamiento de su pareja no era el de siempre. Y allí sumó: uno más uno es dos, ¡siempre! En Buenos Aires, ¡y en París! Y ella sabía que no tenía que ver con el fútbol, ni con el trabajo en el PSG, ni con nada de eso. Venía por otro lado”, le dijeron a MDZ.

Cuando Icardi llegó a la habitación, Wanda empezó con una serie de preguntas, que él no supo que responder. Y todos inmediatamente se acordaron de Luis Ventura: “Este chico tuvo poco trato con mujeres a lo largo de su vida. Siempre estuvo acompañado por p… en su vida sexual”, dijo el periodista.

“¿Quién es esta mina?”, le dijo después de leer Telegram. Y allí casi no hubo defensa. Pero lo grave fue más tarde: el maldito Instagram. El nombre y apellido de la “nueva amiga” de Maurito estaba muy presente. Al ver la no reacción del compañero de Lionel Messi, Wanda hizo la gran Susana: no le tiró un cenicero. Sino que esta vez fue… ¡el mate que el mismo Mauro estaba tomando!

“Estaba recién cebado. Decí que le erró y no lo agarró con el agua caliente sino el tema era más grave”, dice la misma fuente, amiga de los dos. “Lo que lloró ella fue nunca antes visto. Se le terminó de romper todo el castillo al volar ese mate”, explicó. Las manchas verdes de la pared recién fueron limpiadas en la mañana del domingo.

Todo lo que siguió más tarde se pudo leer en MDZ: ella se fue a Milán con sus dos hijas, después de entregarle a Maxi López a los tres varoncitos, que le pidió también quedarse con Francesca e Isabella, pero Wanda se resistió. El faltó un par de días a los entrenamientos, pero ya regresó (aunque aún se encuentra sin jugar porque lo vean “mal psicológicamente”).

No son pocos los que dicen que sus horas en el PSG están contadas. “A pesar de que es importante para el equipo a nadie lo gustó lo que sucedió. Y Wanda tiene muy buena onda con la mujer del jeque, que no pincha ni corta porque son todos machistas, pero él quedó manchado”, explican.

El plan mudanza de Wanda no se detiene: no se quiere quedar más en París. “Pero deberá ser muy cuidadosa. Nadie le pagará más dinero que ellos por Mauro, ni lo que ella cobra por ser su manager”, insisten. Ellos tienen una casona en el Lago Di Como y un departamento a todo lujo en Milán, aunque el club que más fuerte suena para contratarlo en enero sería la Juventus. ¡Veremos! En este boletín siempre hay más noticias…