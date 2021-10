Juana Viale lució un deslumbrante vestido con una advertencia incluida

Este sábado, Juana Viale entró al estudio del programa La noche de Mirtha (El Trece) luciendo un deslumbrante vestido. Al detallar su look, la actriz se encargó de hacer una advertencia antes de ser atacada por el color que eligió para presentarse frente a cámaras.

Gino Bogani le diseñó a la artista en esta oportunidad un vestido estilo griego en organza de seda natural en color amarillo, con pequeños pliegues de la tela a la altura de la cintura y corte asimétrico de la falda. Además, el vestido contó con pequeños cristales amarillos que discretamente le dieron un particular brillo.

El vestido que lució Juana Viale este sábado en La noche de Mirtha.

Al referirse al color amarillo de la prenda, Juana Viale advirtió: "No me vengan con eso porque esto es tele, no teatro”. Por otro lado, la actriz contó que la prueba de vestuario la hizo apenas un día antes. “Convengamos que Bogani hay solo uno, y este vestido también es uno solo. Él y su equipo trabajaron hasta las siete de la mañana de hoy para lograr esto”, destacó la artista.

Para completar el outfit, Juana Viale lució aros y una pulsera de piedras, ambos en tono amarillo y con brillos color plata.

Tras presentar su look Juana se dispuso a presentar a sus invitados: el integrante de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; el periodista Diego Cabot; el economista Roberto Cachanosky y la analista de medios Adriana Amado.