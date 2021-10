Mala racha: los negocios que perdió la China Suárez por su flirteo con Mauro Icardi y el Wandagate

Lo que fue una especie volver a la juventud y al noviazgo picaresco terminó en un problemón para la China Suárez. Se sabe que la denuncia de Wanda Nara no la dejó muy bien parada a la ex de Benjamín Vicuña y sus días con Mauro Icardi no avanzaron para nada (¡ni siquiera de dieron un beso y pasó todo esto!). Es más: él aprovechó para tirarle varios palos cuando pudo puertas adentro de su casa.

Pero el problema para la China Suárez ahora es otro. A pesar de haberse descargado en las redes sociales con un extenso comunicado, Eugenia no la está pasando muy bien en Madrid, España, donde se encuentra trabajando. A pesar que en redes se muestra feliz y radiante junto a sus hijos (en las últimas horas se contó que Rufina, la hija que tuvo con Cabré se quiere volver “ya a Buenos Aires”) hay algo de preocupación por las esquirlas que le dejó el caso.

Según informaron, Eugenia perdió varios negocios por su flirteo con Mauro Icardi y el Wandagate: “Se le están bajando marcas y los productores de su serie no ven bien lo que pasó. Es mentira que la quieran sacar y eso que se dijo, pero felices no están. En breve ya terminando de filmar. Ellos la contrataron como actriz, sí, pero todo este revuelo a las plataformas como Netflix o a la cadenas serias muy simpáticos no le caen”, dicen.

Damián Rojo, en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, afirmó que “los productores de la serie que la China está filmando junto a Alvaro Morte (El profesor de La casa de papel) están indignados con el escándalo que la actriz está protagonizando en medio del rodaje. Pero allá casi no se habló del tema. Por eso miraron un poco para otro lado”.

Pero eso sería sólo un tema. O el menos delicado porque la China ya está por terminar de cumplir su contrato. El drama ahora se viene en Buenos Aires: “Las marcas que la contratan están cansados de tantos berrinches. Es una chica que la siguen mucho las jóvenes y las mujeres con todo lo que pasó le dieron vuelta la cara. Habrá que ver que pasa cuando haya que renovar esos contratos”, explicaron.

Por lo pronto, las marcas que le compran posteos en sus redes sociales bajaron de una manera impresionante en los últimos días. “No es casual que ella ponga cosas de los chicos y muy pocas marcas. Se desinfló el negocio mal”, agregan. Y sumán más data: “Algunos de sus habituales anunciantes estarían pensando en retirar las campañas de sus redes y algunas propuestas comerciales que venían muy encaminadas se estancaron repentinamente”.

Por lo pronto, la China sigue en Madrid y a la espera de su viaje a París, donde son muchos los que especulan que quiere ir para un evento de Dior, al que todavía no le abrieron las puertas. “Ella sueña con ir a mostrarse mucho más ahora después de todo lo que pasó, pero la marca no le estaría dando el ok”, dicen.

Otra versión insiste con que el viaje a Francia se bajaría, ya que quiere terminar todo rápido en España para volver a Buenos Aires. “Lo que más le preocupa ahora es Rufina, que no la está pasando bien. Es chica y le costó estar tanto tiempo lejos de su papá”, cierran. ¡Qué escándalo por todos lados!