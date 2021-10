La insólita propuesta que Viviana Canosa le hizo al Gobierno en relación a Wanda Nara

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi alcanzó un nivel de repercusión insólito. Todos los medios de comunicación en algún momento del día tratan el tema, y no solo los programas específicos sobre periodismo farandulero. A tal punto que incluso Viviana Canosa lo utilizó para pegarle una vez más al Gobierno.

Durante la clásica editorial de inicio de Viviana con vos, el programa que conduce la periodista por A24, decidió pegarle a los funcionarios públicos usando al escándalo de Wanda como ejemplo.

"Argentina es un despelote, la casta política está cada día más impresentable. Solo quieren la platita para ellos y para el bolsillo de la gente, para que los voten. Dicen que trabajan por el bien común pero siempre nos terminan cagando", comenzó diciendo como introducción al tema. "Esta mañana me inspiré y mientras tomaba mi café dije: ‘¡ya sé!, tengo la solución. ¿Por qué no la llaman a Wanda?", lanzó sin vueltas.

"Wanda la peleó desde abajo, se hizo sola. Se inventó, nos hizo creer que era virgen, le creímos. Se paseo con el calzoncillo de Diego Maradona, hizo lo que tuvo que hacer. Wanda pasó de nada a todo. Para mi eso tiene mucho valor. Mientras tanto nosotros tenemos los mismos problemas hace cuarenta años. Por eso me pregunto ¿Por qué no la llamamos Wanda? Es la representante de Mauro Icardi, le hizo ganar una fortuna. Denle una oportunidad, Alberto, Cristina. Es Wanda, llamenla", insistió con tono irónico.

"Martín Guzman no puede cerrar un acuerdo con el FMI ¿Por que no la llaman a Wanda? Imagínate con Kristalina Gueorguieva, se la come en un pancho", comentó sin pelos en la lengua. "Wanda te deja contenta a los empresarios y vas a ver que en unos meses te baja la inflación", finalizó.