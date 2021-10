Difunden imágenes de Mauro Icardi junto a una actriz trans

Guendalina Rodríguez es una actriz trans que volvió a aparecer en escena tras la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. La morocha viene asegurando hace un par de años que mantiene encuentros íntimos con el jugador del PSG.

Esta semana, brindó una entrevista con Ulises Jaitt para su programa radial El Show Del Espectáculo donde reveló con lujo de detalles su vínculo con Icardi. "Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi. Tengo pruebas, conversaciones de WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia", comenzó revelando Rodríguez.

"Tuve sexo tres veces con Mauro. La primera vez fue en 2019. La primera vez pagó, la segunda y la tercera, no", detalló, para luego agregar: "A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada", finalizó, dejando en claro que Wanda está al tanto de todo.

Ahora, decidió ir por más y publicó chats e imágenes que confirmarían lo que ella viene sosteniendo desde hace tiempo. Desde su cuenta de Twitter, compartió fotos de Icardi con una misteriosa morocha, que ya en 2019 llegaron a los medios italianos. En su momento fue la mismísima Wanda la que salió a dar la cara y aseguró que la mujer era Bárbara Rohner, una amiga de la familia.