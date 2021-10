Accidente fatal: el tuit de 2017 de Alec Baldwin que se volvió viral

El actor Alec Baldwin se vio envuelto en una verdadera tragedia al matar por error a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película "Rust", que se estaba rodando en México. Además, hirió al director del film, Joel Souza, quien debió ser internado. La información oficial indicó que Baldwin disparó un arma que debía ser de fogueo, pero no lo era.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales, fundamentalmente de Twitter, rescataron una publicación realizada por el propio Baldwin en 2017, en la cual hacía referencia a la posibilidad de matar injustamente a alguien.

"I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...", había escrito el actor, lo que traducido al castellano quiere decir: "Me pregunto cómo se debe sentir matar injustamente a alguien...".

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

En aquel tuit, Baldwin hacía referencia a la muerte de una mujer en manos de la policía de California, un hecho bastante habitual en Estados Unidos pero que no deja de generar indignación.