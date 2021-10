Telefe apuesta a levantar la mañana con Georgina: cómo será su programa

Como se había adelantado tras el debut del domingo de No es tan tarde, con Germán Paoloski, junto a el Dj Tommy Muñoz, Lelu Mendy y Fabián “El Zorrito” Vön Quintiero y su banda (Tamara Kreimer, Nicolás Cattaneo, Juan Barone y Nicolás Bereciartúa), Telefe ya piensa como rearmar sus mañanas de acá a noviembre, para recuperar su liderazgo en esa franja.

Si bien no son bajos números de rating a la mañana, aún no alcanza para lo que le gustaría al canal líder, sobre todo por su competencia en eltrece con Nosotros a la mañana. Por esa razón, desde hace semanas se está trabajando en un nuevo ciclo que iría de 10 a 11 con la conducción de Georgina Barbarossa. La conductora y ex participante de Masterchef Celebrity 2, regresará a la televisión con un ciclo propio, dónde desde una cocina, podrá cocinar, terminar de desayunar o preparar el almuerzo, mientras ve junto al espectador, lo mejor y los adelantos de las ficciones del canal, o ciclos de esa pantalla.

Así como Virginia Lago alcanzó una popularidad inaudita como presentadora de series y películas con el ciclo Historias de corazón, que incluso la llevó a ganar el Martín Fierro a la Mejor conductora femenina en 2013, Georgina tendrá un ciclo similar. Pero con una gran diferencia: en medio de su programa, la actriz preparará una receta. Con un guiño directo a su paso por Masterchef Celebrity, la ex participante del reality de cocina que conduce Santiago del Moro en el mismo canal sorprenderá a los televidentes con distintas recetas dulces y saladas, ideales para acompañar las ficciones que presentará.

Recordemos que la próxima gran apuesta del canal de VIACOM, será Por el Mundo, con Marley y Mirko, en formato diario. La primera invitada en viajar será Susana Giménez. La idea es debutar junto con la tercera temporada de MasterChef Celebrity, Cabe destacar que, en octubre, llegará a su fin la exitosísima serie Doctor Milagro (actualmente de 21.30 a 22.45), y así, ya sin la ficción turca, la grilla quedaría conformada con Por el Mundo, MasterChef Celebrity 3 y el late night show de Paoloski.