David Lebón rompió el silencio tras la muerte de su hija Tayda y compartió un desgarrador mensaje

El jueves pasado se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la hija del icónico cantautor David Lebón. Tayda era una talentosa artista y tatuadora que falleció en Nueva York, ciudad donde se había radicado en los últimos años.

Este martes, a cinco días después de la trágica pérdida, David Lebón compartió un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia. No sé cómo se camina a partir de ahora, sólo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferré a partir de ahora”, escribió el músico de 69 años.

Tayda Lebón era la primera que el legendario artista tuvo con Liliana Lagarde. Tayda hizo su transición como mujer trans hace unos ños, pero prefería identificarse como pansexual. En su permanente búsqueda y mutación, siempre contó con el apoyo incondicional de su padre.

David Lebón, junto a Tayda.

"Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él", decía Tayda Lebón en una entrevista.

Lamentalemente, ese vínculo de comprensión no se replicó con su madre, con quien protagonizó un violento episodio.