El recorrido y la fuerte lucha de Tayda Lebón antes de morir

Este jueves, se conoció la triste noticia de la muerte de Tayda Lebón, hija del legendario David Lebón. La artista y tatuadora se quitó la vida en Nueva York, donde residía desde hace mucho tiempo.

Franco Torchia dio la noticia de la muerte de Tayda a través de un sentido posteo en su cuenta de Twitter. "En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón", escribió el periodista.

A pesar de que durante los últimos años, Tayda Lebón hizo su transición como mujer trans, prefería identificarse como pansexual. "En general, me atraen, y me atrajeron siempre, más los hombres, pero cuando hablamos de amor o afinidad entre personas, la genitalidad no define a nadie. Puedo llegar a enamorarme de cualquier ser humano con el que tenga esa atracción. No existe esta forma en las mentes que crecieron con información más que nada social y religiosa y eso también está perfecto, siempre y cuando sea verdadero lo que sienten por ellos y por otros. Al igual que el respeto que se merece mi decisión individual de elegir para mi vida lo que me parezca mejor y me haga feliz. Ni yo, ni nadie, tiene que pedir permiso para ser uno o una. La clave es vivir y dejar vivir con respeto", había expresado la artista en diálogo con LA NACION en 2017.

Tayda Lebón.

"Yo soy 'ella', siempre lo fui por dentro. Cuando tenía pocos años, me miré entre las piernas y vi un pito. Yo estaba tan segura que era nena que mi razonamiento inmediatamente pensó: ´Bueno, todos nacemos así y a las nenas se nos cae´. Esperé y, obviamente, eso nunca sucedió. Ahora estoy en el medio de mi transición", agregó en aquella entrevista Tayda Lebón.

El legendario David Lebón siempre apoyó a su hija, pero no ocurrió lo mismo con su madre. Tayda alquilaba un departamento en el complejo del esposo de su madre, la pareja vivía abajo de ella. Pero la madre no aceptaba como era y la terminó echando de su casa.

David y Tayda Lebón.

Sobre la tensa relación con su madre, Tayda Lebón confesó: "Me he sentido muy atrapada, cercada, constantemente juzgada, insultada. Viví permanentemente en medio de situaciones de manipulación y mentiras. Me llevó años darme cuenta de algunas cosas. Yo me sentía miserable. Era todo muy enfermizo. Le decía a las personas que yo estaba “loco” y que sólo ella podía manejarme; que era “maleducado” y un ser despreciable. Una vez le dije: '¿sabés que a mí nunca me han insultado tanto en mi vida? No estoy acostumbrada'. Y me respondió: 'Porque nadie nunca te dijo la verdad".

Sobre el violento momento en que fue echada de su casa por su madre, Tayda relató: "Cuando salía con mis perros, ella se puso en el pasillo para intentar pararme para que la policía llegara. Le dije: '¿le vas a decir a la policía que no hice nada?'. Me pegó una patada, agarró una pala de nieve y mientras me pegaba gritaba 'me está pegando'. En medio de los gritos baja el volumen de su voz y me dice: 'ahora sí vas preso'. Tomé a los perros y me fuí. Nunca más la vi ni hablé, pero sé que le dice a todos que ella me tuvo que dejar ir porque yo la ataqué. Se pone como víctima, que es lo último que es. El exceso de drogas, más allá que está limpia, dejo una mente inestable".

Tayda Lebón.

Con respecto a su vínculo con David Labón, Tayda decía: "Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él".