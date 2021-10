Ángel de Brito reveló detalles de su encuentro con Jorge Rial y confesó qué negociaron

Este lunes, Ángel De Brito estuvo como invitado en Argenzuela, el programa radial de Jorge Rial, y este martes el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece) reveló detalles del encuentro y confesó qué negociaron.

“Rial me escribió directamente, ¿Cómo le voy a decir que no? Le dije que sí, pero que me gustaría que venga a LAM”, señaló Ángel de Brito como condición para negociar la entrevista con Jorge Rial.

Luego agregó: “Me dijo que sí. Le dije: ‘Te espero mañana’ [por este martes] pero me dijo que no porque tenía médico, pero que muy pronto va a venir. Yo le dije de hacer un mano a mano y él me dijo que quería hablar con todas las angelitas".

Por su parte, Pía Shaw sorprendió al preguntarle al líder de Los ángeles de la mañana: “¿Jorge y vos tienen un proyecto juntos de trabajo?”. A lo que De Brito respondió: “Yo no hablé de ningún proyecto”.

Además, Yanina Latorre bromeó con la idea de levantar el juicio que tiene contra Rial por los constantes gastos en honorarios de abogados del caso.

Durante el mano a mano entre Ángel de Brito y Jorge Rial en el ciclo radial Argenzuela, hablaron del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Recordemos que el conductor de Los ángeles de la mañana fue el primero en sacar a la luz los escandalosos chats entre el futbolista y la China Suárez.