El angustiante momento que atraviesa Yanina Latorre por la salud de su mamá

En los últimos meses, Yanina Latorre se mostró muy preocupada por la salud de su mamá en reiteradas ocasiones. Semanas atrás, estando en Miami, por un problema en su columna, Dora tomó una serie de remedios que le provocó una intoxicación medicamentosa. Si bien logró salir de ese cuadro, ahora la mujer fue diagnosticada covid-19 positivo.

"Ni mamá se sentía mal, le hicimos el hisopado y a la tarde nos confirmaron que es covid positivo. No me quiero explayar porque estoy angustiada, pero mamá está perfecta", contó al aire en el programa radial de Marcelo Polino.

Yanina Latorre junto a Dora, su mamá

Y explicó: "Ella empezó con síntomas el jueves a la noche, pasó una noche muy mala y el viernes me llamó temprano para decirme que tenía covid, dice que lo sintió. Yo no sabía qué hacer, estaba en Pilar, no me quería contagiar yo tampoco, así que llamé a una ambulancia y todo muy bien. Ahora hay un nuevo protocolo que si la gente está vacunada no la internan, la controlan en los domicilios".

La angelita remarcó que Dora tiene las dos dosis de Pfizer y que, al parecer, se contagió en una cena con dos amigas. "Me angustié mucho, igual ella está bien, tiene olfato y gusto pero sufre de chuchos de frío, está tomando paracetamol", contó.

Por último, para llevar tranquilidad a la gente, cerró: "Está bien Dora, yo ahora le voy a alcanzar hasta la puerta comida con cosas fáciles para calentar, porque no puedo entrar".