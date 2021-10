La propuesta de Marcelo Tinelli a Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi

Marcelo Tinelli le hizo una propuesta laboral a Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi. El conductor de ShowMatch (El Trece) aprovechó la pregunta de un seguidor, y extendió un deseo de sumar a la empresaria a la pista del Bailando.

En un ida y vuelta con sus fans, cuando le preguntaron a Tinelli “¿Vas a conducir otro formato en un futuro?”. Sorprendió al responder: “Tenemos algo muy bueno para el año que viene”.

Pero la cosa no terminó aquí ya que otro internauta consultó: “Si Wanda se separó de Icardi, ¿hay chances de verla en el Bailando?". Sin rodeos, Marcelo Tinelli respondió: "Me encanta Wanda. Hizo el Patinando y me encantaría que laburara con nosotros".

Entre otras inquietudes que surgieron en la interacción del conductor de ShowMatch y su público, también surgió la pregunta de si habrá un nuevo Cantando 2022. A lo que Tinelli contestó: “Puede ser”.

Por otro lado recordemos que en horas de la tarde del domingo, Mauro Icardi desconcertó a todos al subir algunas imágenes con Wanda Nara mientras todo el mundo habla de su separación.