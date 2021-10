Lapidaria crítica de Moria Casán contra Susana Giménez por sus dichos sobre la Argentina

Susana Giménez fue noticia esta semana luego de las repercusiones que generaron sus dichos durante su presentación en el cierre de la primera jornada de actividades en el America Business Forum, el encuentro que reunió a figuras de la política, los negocios y el espectáculo en Punta del Este.

En este marco, y tras ser premiada como Mujer Ícono de América, la diva de los teléfonos fue entrevistada por Ismael Cala. Durante la charla, disparó algunas declaraciones sobre la vacunación y la carga impositiva en nuestro país que generaron mucha polémica.

"Mirá si te escucha la AFIP argentina; por suerte yo me hice uruguaya", disparó la conductora cuando el periodista le remarcó que se había convertido en una mujer millonaria por su labor en el mundo del espectáculo.

Fiel a su estilo, Moria Casán se refirió a los dichos de su colega. "A los argentinos nos va mal porque no nos gusta que al otro le vaya bien. Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo. Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá", disparó Moria en el ciclo que conduce María Laura Santillán en Infobae.