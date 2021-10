La nefasta noticia que paralizó a Karina Jelinek

Ángel de Brito comenzó Los Ángeles de la mañana comentando un hecho muy particular que le ocurrió antes de comenzar su programa de El Trece. Varios periodistas se habían comunicado con él para hacerle llegar el fuerte rumor de que Karina Jelinek había muerto.

Rápidamente el conductor se comunicó con personas del círculo íntimo de la modelo. Además, le escribió personalmente a ella. "El rumor estaba instalado en los periodistas de policiales. Ahí le empecé a escribir a un montón de gente que conoce a Karina", comenzó diciendo el también jurado de La Academia.

"En las redes sociales había visto historias de ella, que estaba comiendo en la casa. Estaba todo tranquilo. Ella está en Buenos Aires", comentó sorprendido por la versión.

Finalmente, contó la reacción de Jelinek al enterarse de lo que se estaba diciendo de ella: "Me escribió 'hola, amore. ¡Buen día! Me quedé dormida, ¿qué pasó?'. Ahí ya me quedé tranquilo. Dije 'es ella'", apuntó sobre el inicio de la conversación que mantuvieron por mensaje de texto.

"Yo mucho no le quería decir, pero me insistió, porque a ella ya le había llegado el rumor. Y me dice '¿es verdad que dijeron que me morí? No sé de dónde pudo haber salido. ¿Por qué tanta maldad?'", reveló de Brito.

"¿Quién inventó esa maldad? Estoy tranquila y sin escándalos. Voy a investigar sobre el tema porque no es un rumor normal. Por suerte, me alegraron la vida", finalizó la mediática tomándose la fake news.