La hija de Lía Crucet habló sobre el complicado estado de salud de la cantante

Un par de meses atrás, los fanáticos de Lía Crucet se vieron muy preocupados por un video que comenzó a circular sobre la cantante. En él se la veía muy desmejorada físicamente luego de haber estado internada en Mar del Plata en una clínica de salud mental. En ese entonces, Karina Crucet, la hija de la artista tropical, salió a hablar y se mostró muy intranquila por el estado de su madre. Tony Salatino, el marido de la música, salió al cruce y salió a la luz una gran disputa familiar.

A todo el revuelo que se generó, se sumó que la intérprete de 'La güera Salomé' sufrió, recientemente, un accidente doméstico en el que se fracturó la cadera y debió ser sometida a una cirugía. Ahora, la hija de Lía estuvo como invitada en Nosotros a la mañana y habló de cómo se encuentra su mamá.

"Ella tiene demencia... lamentablemente eso dificultó algunas cosas, pero igual tenemos una conexión especial. Yo me separé hace poco y estoy mal... la fui a ver y ella se dio cuenta de que algo me pasaba", indicó frente a las cámaras de eltrece.

Hoy, la cantante está viviendo en la costa argentina junto a su marido y esto no es del total agrado de Karina. "Él no se puede cuidar ni a él mismo. No me quiero pelear ni nada pero no está bien. A veces me confunde con mi hija, no sabe ni quien soy", manifestó.

Así está hoy Lía Crucet

Y sumó: "Mi mamá no está declarada insana y él es quien la cuida... yo quería traerla desde Mar del Plata para estar más cerca suyo pero no se pudo".