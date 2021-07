Algunas semanas atrás, un video de Lía Crucet que se viralizó generó gran preocupación entre sus fanáticos. La cantante tropical, de 68 años, se veía en las imágenes muy desmejorada físicamente luego de haber estado internada en Mar del Plata en una clínica de salud mental. A raíz de esto, salió a la luz una fuerte disputa familiar entorno a la intérprete de 'La güera Salomé'.

Karina Crucet, la hija de la artista, salió a hablar en varios medios y mostró su intranquilidad por el estado de su madre. Al oír esto, Tony Salatino, el marido de la música, no se quedó callado. "De Karina me molestó que dijera que tiene esquizofrenia. Que me muestre algún papel de algún psiquiatra al que haya llevado a la madre y que diga ‘tiene esquizofrenia’. Ahí, lo acepto", explicó en Intrusos.

Lía Crucet

E indicó sobre el estado de Lía: "Por ahora está bien, pero es una situación que con el tiempo va cambiando. Lo que están tratando es de mantenerla así como está 40 años, 50, hasta que Dios la ayude, a mí y a ella". Además, aseguró que él no impide que sus hijos vea a su mujer. “No tienen que ponerse de acuerdo conmigo, tienen que venir a ver a la madre y listo. Acá en el hospital no los conocen”, manifestó.

Ahora, tras varios dichos de Karina en los medios, Salatino se cansó y le puso un bozal legal. "En razón de sus dichos ofensivos, agraviantes e injuriosos en mi contra en numerosas emisiones televisivas, radiales, gráficas, redes sociales internet y otros que afectan mi honor y mi privacidad y la de mi familia conviviente, absolutamente todos sus dichos y lo publicado es falso y malicioso", comienza el escrito legal que difundió Lío Pecoraro.

Tony Salatino le puso un bozal legal a la hija de Lía Crucet por sus "dichos ofensivos"

Y cierra: "Desde ya formulo reserva por daños y perjuicios que su conducta inexcusable y antijurídica me han producido".