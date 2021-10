Andy Kusnetzoff busca consolidar su liderazgo en el rating con una polémica invitada

Andy Kusnetzoff ya tiene confirmado quiénes serán sus invitados para una nueva emisión de PH, Podemos Hablar. De las cinco figuras del mundo del espectáculo que estarán presentes en el ciclo que conduce el periodista cada sábado por la pantalla de Telefe, hay una en especial que nadie esperaba: Ivana Nadal.

Luego de su alejamiento de los medios de comunicación, la modelo y conductora ha protagonizado numerosas polémicas por sus declaraciones sobre la pandemia de Covid-19 y su particular nueva filosofía de vida. Fue ella misma quien anunció su regreso a la televisión desde sus redes sociales.

Ivana Nadal. Foto: Instagram @ivinadal

"Hoy voy a estar yendo a grabar PH. Me tomé mi tiempo para volver a la televisión. Han levantado y tergiversado cosas pero no por decisión mía. Me van a escuchar hablar en primera persona de lo que quiero y creo. Estoy contenta de hacerlo en PH, porque Andy es una persona que admiro y le tengo cariño. Es un placer estar en su programa. El finde lo van a poder estar viendo", reveló Nadal.

Además, compartiendo la mesa con la morocha estarán la conductora de América, Pamela David; el músico Lit Killah; el actor Mario Pasik, y el exfutbolista y actual periodista deportivo José Chatruc.