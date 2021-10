La confesión sobre un llamativo aspecto de la educación del pequeño hijo de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot se convirtió en padre a los 83 años, junto a Estefanía Pasquini. El conocido médico nutricionista está atravesando una feliz etapa en su vida, y mientras se dedica de lleno al cuidado del pequeño, su esposa confesó un llamativo aspecto de la educación del pequeño Emilio.

"Para mí es importante que salga bien preparado de un colegio, por eso queremos que aprenda otro idioma y vaya a un colegio con doble escolaridad. Nos gustaría además que aprenda chino porque es lo que se viene. En un futuro, queremos contratar una niñera china para que le enseñe", expresó Pasquini la educación que quieren darle con Cormillot a su hijo.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot con Emilio en brazos.

En otro momento de la entrevista, Estefanía expresó su felicidad por concretar su sueño de ser madre. "Tanto me habían metido en la cabeza que no iba a poder ser madre, que terminé comprando esa idea. No podía siquiera animarme a pensar un nombre. Hoy lo veo y digo: Emilio es la prueba de que el amor lo puede todo".

Además, Estefanía Pasquini se refirió a la reacción que tuvo su entorno cuando confesó que había comenzado un romance con Alberto Cormillot. "A mamá le dije: 'Tengo que contarte algo que no te va a gustar'. Y ella me contestó: 'Ya sé, te gustan las chicas'. Y ahí me di cuenta de que esto iba a ser más complicado de lo que había pensado. Cuando se lo conté, colapsó. A papá también le costó aceptarlo… estaban indignados", comentó. Aunque luego aclaró que con el tiempo, sus padres cambiaron de opinión.

Hace algunos días, la nutricionista había compartido la más dulce postal de Alberto Cormillot y su bebé Emilio. Una historia de amor que rompió barreras y prejuicios.