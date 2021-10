Estefanía Pasquini compartió la más dulce postal de Alberto Cormillot y su bebé Emilio

Estefanía Pasquini, de 35 años, compartió la más dulce postal de Alberto Cormillot, de 83, junto a su bebé Emilio. Recordemos que la pareja está pasando uno de sus momentos más felices con la reciente llegada del nuevo integrante de la familia.

“El gordini regalado en brazos del padre”, escribió Pasquini junto a la foto que muestra a Cormillot recostado en la cama con Emilio en el pecho, plácidamente dormido.

El tierno posteo de Estefanía Pasquini.

Pasquini esperaba con ansias el nacimiento de su primer hijos, mientras que Cormillot ya tiene dos hijos adultos, Renée (54) y Adrián (47). Más allá de los prejuicios por las diferencias de edad, la pareja ha ido adelante con su historia de amor y hoy conforman una familia de ensueño.

Fiel a su profesión, Alberto Cormillot ya diseñó un plan de alimentación para el bebé. El conocido nutricionista aseguró que el niño no probará la sal ni el azúcar en sus primeros dos años de vida. “Es porque son los dos años en los que el cerebro se va modelando, se van modelando los gustos. Después a él le podrán gustar las cosas saladas o las cosas dulces, pero no las va a requerir necesariamente porque su cerebro no se lo planteó, ni está modelado para consumir cosas dulce o saladas”, explicó recientemente en el programa A la tarde (América TV).