Pampita destruyó a Jujuy Jiménez por su lapidario comentario contra el Pelado López

Pampita cruzó a Jujuy Jiménez y la destruyó por el lapidario comentario que hizo la joven modelo contra su ex, el Pelado López. El debate se dio en el programa Pampita Online (Net TV), y la conductora no dudó en criticar fuertemente a su colega.

Recordemos que Jujuy había mandado al frente al Pelado durante su visita al ciclo Flor de Equipo (Telefe). A pesar de que ya pasaron casi cinco años de la separación, cada vez que puede Jiménez arremete contra López.

"Llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejas llevar por el momento”, comentó la panelista Karina Iavícoli. Pero Pampita no dudó en dar su punto de vista: “Y ¿qué tiene de malo?, yo también veo series el fin de semana. El Pelado ya tiene otra vida, otra mujer, está casado".

Luego, Pampita fue por más y criticó a Jujuy Jiménez: “Ahora ella está con Bello. A veces te preguntan en una nota, uno no puede pisar el palito porque después el titular es ese. Ella ya es del medio y ya sabe, si lo hizo sin querer sabía que lo iban a levantar en todos lados. No habría que hablar de los ex, más cuando ya tienen una vida armada con otra persona”.