Jujuy Jiménez y un nuevo palito que no dejó bien parado al Pelado López

Este margtes, Jujuy Jiménez estuvo como invitada en el programa Flor de equipo (Telefe), y en diálogo con la conductora del ciclo, la modelo terminó lanzando un nuevo palito que no dejó bien parado al Pelado López.

“Dijiste que te perdiste muchas cosas por salir con “alguien mayor”, ¿Qué cosas te perdiste?”, le preguntaron a Jujuy en la sección El cuestionario intragable. Sin rodeos, la joven respondió: “La joda, por ejemplo. Trabajábamos de lunes a viernes mucho y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento”, explicó dejando en una posición compleja a su expareja.

El Pelado López y Jujuy Jiménez.

Luego, Jujuy aclaró que ahora está recuperando el tiempo perdido. “Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Si me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa y lo celebro, no me arrepiento, ya está”, agregó a modo de manto de piedad de lo dicho anteriormente.

En otro momento del cuestionario, Flor Peña deslizó: “Dijiste que Neymar te tiró los perros en las redes. ¿Qué otros futbolistas famosos intentaron seducirte?”. Dando a entender que fueron muchos los jugadores que hicieron su intento, y sin querer dar nombres, Jujuy Jiménez prefirió tomar el vino picado con azúcar y vinagre en lugar de contestar. “Ay no, no, no. Tomo un traguito porque lo de Neymar lo conté una vez y después dije: ‘¿por qué dije el nombre?, no tiene sentido’”, señaló ligeramente arrepentida.