Por qué Pampita usa un “huesito” para ahuyentar las malas energías

Pampita es siempre auténtica. Y a eso no hay con qué darle. La modelo, conductora y jurado de La Academia no se anda con vueltas y hace todo lo que haría una vecina del barrio a la que le cuentan un chisme: lo lleva a la práctica, no importa si tiene algo que ver con la realidad o no.

Esta vez, en su programa de NET TV, Carolina informó por qué usa un “huesito” para ahuyentar las malas energías y de allí surgieron miles de preguntas. Pero una bien importante: ¿quién se la tira? Por ahora no tenemos una respuesta. Pero lo cierto es que Caro no se saca nunca esa cadenita.

Todo esto se dio mientras mostraba su look, tan linda como siempre. “Este collar divino que tengo tiene este hueso que dicen que sirve para la envidia ¿no? Me decían el otro día, uno de los invitados dijo ‘ponete siempre huesitos porque…’ ¿no? ¿O energía? Junta buena energía, estoy protegidísima”, se sinceró.

Y allí Caro contó otro de sus secretos que tiene que ver con el maquillaje: en primavera, por el cambio de estación, se siente muy alérgica y por eso casi no se maquilla. “Nadia hoy me maquilló bastante natural porque como estoy resfriada, yo soy bastante alérgica, entonces si me maquillo mucho se me lloran los ojos, la nariz, todo, así que tengo este look hoy muy natural”, firmó.

Unos días atrás, Pampita realizó la histórica peregrinación a Luján. Y en una charla contó qué sintió al caminar tantos kilómetros rodeada de una energía muy especial. “Fue muy emocionante, muy fuerte, muy lindo. Fui a agradecer por cosas mías personales y por cosas que he pedido para otros y que salieron bien. Era momento para agradecer", reveló.

“El camino es muy largo y de muchas horas. Y una va transitando todas las emociones y todas las sensaciones. Pero siempre feliz. Es increíble, y el momento final es muy fuerte", dijo la mamá de Ana, que estuvo todo el tiempo con Barby Franco a su lado, una de sus nuevas y mejores amigas.

"Fue un año muy lindo para agradecer pero también hice muchos pedidos para otras personas que salieron bien. Llevé otros pedidos nuevos de personas que sabían que iba a peregrinar y me encomendaron que llevara sus mensajes”, terminó.