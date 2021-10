Polémica frase de Guillermo Coppola tras las fuertes acusaciones de Mavys Álvarez

Guillermo Coppola quedó en el ojo de la tormenta tras las fuertes acusaciones de Mavys Álvarez, y ahora el exmanager de Diego Maradona deslizó una polémica frase durante una entrevista en Uruguay.

Recordemos que el sábado pasado, Mavys habló en exclusiva con Luis Ventura para el programa Secretos verdaderos (América), y allí la cubana que tuvo una relación con el Diez cuando era una adolescente, complicó a Coppola con una fuerte declaración.

Diego Maradona y Mavys Álvarez.

En el importante foro desarrollado durante el fin de semana en Uruguay, donde entre otras cosas Susana Giménez brindó una extensa entrevista, Guillermo Coppola apuntó contra los argentinos por "meterse en la cama" de las personas, y lanzó la polémica frase: "Yo no soy policía".

Entrevistado en el importante evento, el histórico aliado de Diego Maradona dijo: "Estoy feliz porque me tratan bien acá en Uruguay".

Luego, antre la pregunta sobre las similitudes entre los argentinos y los uruguayos, Guillermo Coppola disparó: "Dicen que somos hermanos, pero nosotros, al menos yo lo siento así, el uruguayo es más respetuoso de la intimidad, el argentino es más de meterse en la cama del otro, que es el lugar más íntimo, y es algo que yo jamás hice, nunca señalé porque no me gusta señalar, no soy de esos, por eso nunca hubiese sido un buen policía. Mi país es así, y vivo y estoy contento de vivir en mi país".