Mientras premiaban a Susana Giménez en Uruguay, la diva recibió una gran sorpresa

En la gala del América Business Forum en Punta del Este, Susana Giménez fue distinguida como Mujer ícono de América, y sobre el final del reconocimiento recibió una gran sorpresa.

El evento estuvo conducido por el reconocido presentador Ismael Cala, quien entrevistó en extendido a la diva. Además del repaso por la carrera de Susana, la popular conductora habló de su vida amorosa y del duro momento que atravesó cuando fue internada por complicaciones en su cuadro de coronavirus.

“Me emociona sentirme viva, no solo en el escenario sino en el jardín de mi casa. Durante la pandemia sufrí como nunca en mi vida. El terror te penetra en el cuerpo al pensar que partís. Yo también tuve la oportunidad de zafar. Lloraba todo el día, eso te sensibiliza mucho”, confesó Susana Giménez sobre su tránsito por el Covid-19.

Sobre cómo cree que se contagió, explicó que cuando llegó a su casa de uruguaya "entró nueva gente para trabajar, y yo las hice hisopar, pero no las hice vacunar; una se contagió, y cuando me dijo 'me duele la garganta' ya me imaginé. Se contagió mi hija, todo el servicio y yo, nos quedamos todos ahí, salvo los perros”.

Por otro lado, al hablar de su presente sentimental, Susana disparó categórica: “Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede. Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas".

A su vez, cuando el conductor le preguntó a Susana Giménez: "¿Eres asexual?", la diva remarcó: “¡Tampoco!. No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas”.

Sobre el final, cuando le entregaron la especial distinción, Susana recibió una gran sorpresa cuando ingresó al escenario su nieta, Lucía Celasco.