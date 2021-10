Este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), Yanina Latorre reveló detalles del desgarrador momento de Ana Rosenfeld tras la muerte de su marido en Miami.

“Ana empezó con todos los trámites, ayer hablé mucho con ella, está destrozada. Un matrimonio que hacía todo juntos. Trabajaban juntos, él iba al estudio, la acompañaba… es verdad lo del asado, es verdad lo de la comida, todo lo que mostraba en las redes era real. Ella tiene una vida muy linda, gente que laburó mucho, tiene su casa en Miami, en Punta del Este, el barco… no sé cómo va a poder sostener todo eso, no lo digo desde un lugar económico, sino porque él era como el motor”, contó la panelista.

Luego, Yanina Latorre dio detalles de la larga charla que tuvo con Ana Rosenfeld por telefóno. “Ella ayer me dijo que está entera para hacer los trámites, que en Argentina ya está todo resuelto. Lo estarían velando este viernes al mediodía en La Tablada, se supo que va a estar llegando entre miércoles y jueves. Ella está desesperada por irse, el tema son los trámites, allá hoy es feriado como acá, entonces eso le complicaba. Ella tenía un seguro médico que le facilitó toda la parte porque es muy caro trasladar todo”, explicó la integrante de LAM.

Finalmente, la "angelita" calificó el devastador momento que está atravesando Ana Rosenfeld. “Está destrozada, no sé cómo va a poder hacer. Un momento tremendo, se fueron de vacaciones y mirá lo que terminó pasando. Un tipo hermoso, yo lo quería más que a ella, siempre lo decía. Ella creyó que se iba a salvar, cuando hablé el sábado me dijo que no sabe cómo va a hacer para seguir viviendo. Ayer hablé todo el día, es más le pregunté si quería que me tomara un avión y fuera con ella. Hacíamos los dos o tres días de trámites y volvíamos juntas. Está destrozada”, concluyó Yanina Latorre.