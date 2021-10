Por qué Damián Betular fue tendencia en la última gala de Bake Off Argentina

Una nueva semana culminó en Bake Off Argentina y por lo tanto, también hubo un nuevo participante que quedó afuera de la carpa más famosa de la pantalla argentina. En esta oportunidad, quien debió abandonar el reality de Telefe fue Gianlucca. El joven no logró conquistar al exigente jurado conformado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar con su preparación de la torta que los debía "hacer viajar a México".

El difícil desafío consistía en realizar un pastel de, al menos, 20 centímetros de alto, que tuviera dos bizcochos, dos rellenos y su preparación fuera hecha con picos rusos y bordados del país azteca. Para cumplir con esto tenían 2 horas y 45 minutos.

Uno de los momentos más inesperados de la emisión, fue cuando tuvieron que decidir quién sería el pastelero estrella de la semana y Paula Chaves comunicó la noticia a los concursantes. "Nuestro jurado analizó la semana completa, evaluó el desempeño de cada uno de ustedes en detalle, arrancaron muy bien la semana pero encontró que después fue muy irregular todo el desempeño en los desafíos. Es por eso que esta semana no tendremos pastelero estrella", señaló la conductora.

Finalmente, hicieron pasar al frente a quienes se encontraban en la cuerda floja: Kalia, Gino y Gianlucca. "Es súper difícil, no me quería ir de esta forma, ese es el tema, es lo que más me angustia", expresó este último cuando se enteró que quedaba afuera del reality.

En ese momento, el jurado le dio una pequeña devolución. "Entiendo que muchas veces no te salió como a vos te hubiera gustado, pero lo hiciste, lo intentaste y pasate por acá. Llevate con vos esta experiencia, seguí con esa frescura y esa alegría, y cocinando, que lo hacés muy bien", indicó Villar. Irigoyen, por su parte, señaló: "Sos tan adorable, tan joven, fresco. Solo tenés que tener mucha pasión por lo que querés ser, lo vas a a lograr si seguís trabajando".

El último fue Betular, quien expresó: "Desde el día uno, la alegría, la espontaneidad, la frescura la trajiste vos. Sos y vas a ser muy importante en esta carpa, veo mucho de tu personalidad en la mía cuando tenía 18. Te voy a decir algo que a mí me sirvió mucho: que nadie te cambie, seguí para adelante porque sos una persona hermosa".

Las palabras de Damián no pasaron por alto para ningún internauta y rápidamente Twitter se llenó de comentarios relacionados con el hermoso mensaje que le dio a Gianlucca. De inmediato, su nombre se convirtió en tendencia en la red social del pajarito. Aquí te compartimos algunos de los memes de los fanáticos del ciclo que circulan en la web.