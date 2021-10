Rating caliente: a quién eligió el público la noche del domingo

Una nueva batalla se libró este domingo entre Telefe y eltrece por el rating. Las señales televisivas apostaron a sus caballitos de batalla, en el día más difícil de la semana, para conquistar a la audiencia. Por un lado, estuvo Jorge Lanata con Periodismo para todos; por el otro, Bake Off Argentina.

En la última gala de eliminación del reality de pastelería que conduce Paula Chaves, los participantes debieron preparar una torta que los "hiciera viajar a México". Fue Gianlucca quien no logró conquistar el paladar del exigente jurado y debió abandonar la carpa más famosa de la televisión argentina. "Es súper difícil, no me quería ir de esta forma, ese es el tema, es lo que más me angustia", manifestó él al conocer la triste noticia.

Por su parte, el conductor del canal del solcito, realizó su clásico editorial y contó la nueva campaña del “sí” del oficialismo y el plan que tienen para las próximas elecciones. Además, habló del paso de Cristina Kirchner por el Senado y su absolución en la causa del Memorandum con Irán.

La batalla entre las señales fue inusual, ya que la primera hora de la disputa la encabezó el fútbol con el partido de Argentina y Uruguay. Posteriormente, quien ganó el duelo por el rating fue Telefe que alcanzó 14 puntos, frente a eltrece que llegó a los 9,9.