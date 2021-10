Netflix: 3 series de misterio y supervivencia para disfrutar en tu fin de semana

Hay algo que nos identifica en la lucha por sobrevivir a pesar de no estar en las mismas situaciones extremas que los protagonistas de una serie. Es fascinante ver a los personajes superar obstáculos y tratar de encontrar fuerza para seguir adelante. Las mejores historias de este estilo mantienen nuestra atención hasta el final mientras nos preguntamos qué pasará a continuación.

Estas son las tres series recomendadas de Netflix sobre supervivencia y misterio que te mantendrán intrigado hasta el final.

The I-Land

Diez personas se despiertan en una isla plagada de peligros sin recordar quiénes son ni cómo han llegado allí. A partir de aquí emprenden una dura travesía para volver a sus hogares. Pronto descubrirán que este mundo no es lo que parece. Enfrentados a intensísimos desafíos psicológicos y físicos, deberán dar lo mejor para sobrevivir o morir, dejando al descubierto lo peor de cada uno.

456 participantes se inscriben voluntariamente para competir en juegos por un premio de 45,6 mil millones de wones. Los jugadores no son conscientes del costo mortal que significa perder cada desafío. Además, las cosas irán cambiando en cada juego. No vas a poder dejar de mirar cómo se enfrentan a obstáculos desconocidos. No dejes que los juegos infantiles te engañen, esta serie es valiente y muestra el lado oscuro de la naturaleza humana de la manera más entretenida.

You vs Wild

En cada episodio de Sobrevivir es el reto, Bear Grylls experimentará diversos desafíos de supervivencia en remotos lugares repartidos por todo el mundo. Una gran novedad de esta serie es que cada episodio contará con múltiples alternativas argumentales, de forma que el espectador podrá elegir entre varias opciones y así decidir cómo continúa la historia.