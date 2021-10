El gesto hostil de Nicole Neumann al cruzarse con Mica Viciconte en un evento

El pasado fin de semana, Nicole Neumann y Fabián Cubero celebraron la primera comunión de su hija Allegra. Tanto la modelo como el ex jugador fueron acompañados de sus respectivas parejas. Sin embargo, lo que parecía ser una celebración que ameritaba dejar de lado viejos rencores, se transformó en un nuevo escándalo.

Luego de publicar en sus redes sociales un contundente descargo, Mica Viciconte dialogó con Intrusos y contó detalles de cómo fue el encuentro con la modelo durante los festejos familiares. Sorprendida por ciertas actitudes y declaraciones de Nicle, decidió dejar bien en claro lo que piensa al respecto.

"Si fue tenso o no, me lo reservo para cuidar a las menores", comenzó diciendo. "Mi descargo fue por las agresiones que recibí. No sé cómo es ella, pero te puedo decir cómo soy yo", agregó sobre su actual vínculo con la modelo. "Mi descargo y creo que fue claro. Se dice mucho y se muestra una realidad que no es. Eso me rompe las pelot...", agregó picante.

"Vuelven los maltratos y llega un punto en que se cruza un límite. Hace cuatro años que tengo una relación y jamás pasó nada, no me ensucien más". Luego, el notero de Intrusos le contó que Nicole había asegurado que no tomaría un café con ella. "Ella tiene mi teléfono, cualquier cosa me puede escribir. Yo arreglo las cosas puertas adentro, no sé por qué ella dice eso, pero yo no ando tirando mird... su respuesta no fue muy amable". Por último, confesó que intentó saludarla en la fiesta. "La vi, le tiré el puño y el puño guardó al bolsillo", aseguró.