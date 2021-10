Apareció Ricky Martín y contó qué le pasó a su cara

Días atrás Ricky Martin apareció con un rostro completamente distinto. Las redes sociales se llenaron de memes y sus seguidores se lamentaron porque el cantante tenía uno de los rostros naturales más bellos del mundo y, al parecer, ¡lo había arruinado! Pero no, sigue siendo un hombre naturalmente guapísimo y pudimos comprobarlo. Todo se debió, aparentemente, a una alergia.

"Familia, estoy aquí porque algunos están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada. Si me pongo botox se los habría dicho, porque no tengo nada que esconder", comenzó aclarando Ricky Martin en una historia de Instagram que grabó exclusivamente para dar estas explicaciones.

"El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara en mi piel donde simplemente me inflamé", continuó diciendo. Contó que pese a haber notado esto no quiso cancelar las notas, aunque "lo habría hecho para no tener que salir a aclarar después".

"¡Mi vida está normal, estoy muy saludable y los conciertos siguen de p...madre!", concluyó Ricky Martin mientras hacía unas divertidas muecas frente a la cámara de su teléfono móvil que daban cuenta de que efectivamente no tenía inyectado nada de botox, porque éste justamente impide hacer determinados gestos que el cantante mostraba.