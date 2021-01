Hasta Maluma reaccionó al ver la pose de Kendall Jenner al natural donde omitió su ropa

La modelo, socialité y personalidad de la televisión estadounidense, Kendall Jenner se ha convertido una de las mujeres más influyentes a través de las redes sociales, hasta los momentos cuenta con 147 millones de seguidores en Instagram.

La reconocida celebridad televisiva, constantemente suele acaparar miradas y reflectores al presumir su belleza, es considerada una de las artistas más influyentes en la moda, ya que siempre demuestra su buen gusto por las prendas que están en tendencia, logrando outfits totalmente cautivadores.

Lo cierto es que, la joven de 25 años recientemente compartió a través de su cuenta oficial en Instagram un carrusel de cuatro fotos, donde se puede apreciar que presume toda su belleza al natural, pues quedó en descubierto que omitió todas sus prendas de vestir.

Cabe destacar, que esta sesión de fotos es un tbt de hace unos cuantos años, que la modelo decidió sacar del baúl de los recuerdos para sorprender a todos sus fanáticos, pues la encargada de darle vida a estas imágenes fue la fotógrafa de Los Ángeles Sasha “Samsonova”.

Sin duda una sesión de fotos totalmente artística, donde la modelo utilizó sus brazos para cubrir su silueta, concretamente esta publicación rápidamente levantó suspiros en las redes sociales y hasta el momento se han manifestado más de 6 millones de seguidores, quienes no tardaron en darle like y dejar una lluvia de comentarios ante la publicación. Hasta el cantante Maluma reaccionó ante el posteo dando "Me gusta".

“Me encanta cuando sonríes”, “Esta mujer es perfecta, pero todos lo sabíamos ya”, “Siempre dulce 😋”, “mejor. fotos. nunca.”, “Reina”, “Mejor cuidado de la piel”,estos fueron algunos de los halagos que Kendall recibió por su reciente publicación.