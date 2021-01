Le preguntaron a Rocío Oliva si se juntaría a hablar con Claudia Villafañe y su respuesta fue...

A poco más de un mes de la muerte de Diego Maradona, la interna entre las exparejas del Diez y su entorno familiar está más áspera que nunca. Recordemos que en estos días Dalma Maradona chicaneó fuertemente a Rocío Olvia, interpelándola para que no hable de ella, y señalándole que no tiene otra cosa para hacer que hablar sobre el ídolo del fútbol.

Lejos de quedarse callada, Oliva afirmó: "A mí tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego, si quiero, lo digo, y si quiero no". Además, Rocío ya empezó a ganar detractores por fuera del núcleo familiar de Maradona. Tal es así que el actor Gustavo Garzón apoyó a Dalma y Giannina y trató a la panelista de Polémica en el Bar "desagradable".

Consultada por el programa Hay que ver, sobre la chance de limar asperezas y sentarse a hablar con la exesposa de ídolo del fútbol, Claudia Villafañe, Rocío fue categórica.

“No tengo nada que hablar. Yo tengo mi vida y ella tiene la suya. No tenemos por qué sentarnos a hablar. No hay nada para hablar. Cada una tiene su vida, ya está. Si algo podía estar en algún momento en el medio era Diego, y hoy ya no está. Así que son dos vidas totalmente distintas. Sólo eso”, respondió sin dejar abierta ninguna chance de diálogo.

Recordemos que Oliva durante un tiempo cursó un reclamo de resarcimiento económico por los años en que estuvo al lado de Diego Maradona. Ahora, en medio de la compleja repartición de la herencia, ella no volvió a hacer referencia a su solicitud, aunque no descarta retomarla más adelante.