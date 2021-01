Demencial descargo de Yanina Latorre ante las críticas: "Sóbenmela"

Yanina Latorre se encuentra en Miami junto a sus familia disfrutando de sus merecidas vacaciones. Más allá de descansar en las paradisíacas playas, aprovechó su estadía para vacunar a su madre Dora contra el coronavirus.

"Están dando la de Pfizer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?", lanzó horas atrás la panelista a través de sus historias de Instagram. Sin embargo, hubo quienes la criticaron por la decisión de inmunizar a su mamá.

Lejos de preocuparse por los denigrantes comentarios, la mediática amplió la información en su cuenta personal y, fiel a su estilo, contraatacó: "Toda persona mayor de 65 años que se encuentra en suelo americano puede darse la vacuna Moderna o la de Pfizer. Hay links públicos, que te metés, pedís el turno. El día que te dan la vacuna, que mi mamá tiene turno para el viernes, te dan el segundo turno, que es 21 días después. Yo estoy acá y tengo la posibilidad de hacerlo con mi mamá que tiene 80 años, lo voy a hacer".

"Hasta que no lo veo no lo creo porque las páginas están colapsadas, se pueden terminar los turnos, se puede acabar la vacuna, no sé. Voy a mostrarles cómo se vacuna. Y cuando le den el segundo turno, para 21 días después, ahí voy a cambiar la vuelta. Seguramente voy a tener que quedarme 5 o 6 días más. Por mi mamá lo hago. A los que me bardean, sóbenmela chicos", lanzó picante.

"Estoy acá porque se me canta la garompa. No le debo guita a nadie. La facturo sola. Estoy podrida de leer pelotudeces en Twitter. No estoy mintiendo, no tengo necesidad de mentir. Y me vine de vacaciones porque acá hay más distancia que en Argentina chicos. En Argentina están todos uno arriba del otro, y acá está lleno de gente divina que la estamos pasando bomba", cerró Yanina.