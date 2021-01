Rocío Oliva volvió a lanzar un filoso dardo contra Dalma Maradona: "Yo puedo hablar de..."

En enfrentamiento entre Dalma Maradona y Rocío Oliva sigue generando intensos capítulos ya sea en la red como en la televisión. Recientemente, la hija del Diez lanzó un fuerte descargo contra la última expareja de su padre: “Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”.

A lo que Oliva respondió con un extenso descargo y aclaró: "Yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”.

Lejos de quedarse callada, Dalma replicó: “De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis twits, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO, por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos... Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos”.

Este miércoles, la panelista de Polémica en el Bar fue abordada por un móvil de Intrusos y le preguntaron por la polémica pelea.

En ese momento Rocío lanzó un filoso dardo: “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera. Me extraña porque son mujeres grandes, más grandes que yo. Tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre de ellas. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas”.