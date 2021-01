Gianinna Maradona reabrió su cuenta de Instagram con una emotiva foto

Tras un intenso descargo sobre el velatorio de su padre, Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona decidió reabrir este miércoles su cuenta de Instagram con una emotiva foto.

En el posteo que la hija del Diez eligió para volver a la mencionada red social aparece una foto Diego Maradona y su nieto Benjamín Agüero caminando en una cancha de fútbol.

En pocas horas, la publicación superó los 80.000 likes y cientos de comentarios muy sentidos en memoria del ídolo del fútbol.

Recordemos que en vísperas de nochebuena, Gianinna decidió cerrar su cuenta Instagram. "Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Estoy en otro mood. Just that!", dijo en esa oportunidad. Y luego lanzó una categórica frase: "No creo en Dios. No creo en nada desde el 25 de noviembre".

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, Gianinna se refirió al aumento de casos de Covid-19 y la relación que se hace con la multitudinaria despedida a su padre: "No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto solo con mi familia y que no culpen a él por los contagios. Respeto por EL que está en el cielo, respeto por los que quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo...".

.