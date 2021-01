Gianinna Maradona reveló por qué con su familia decidieron no extender el velorio de su padre

Gianinna Maradona habló por primera vez sobre el velatorio de Diego Maradona y detalló algunos detalles de lo que se vivió en la despedida del Diez en la Casa Rosada.

“Nunca vamos a tener dimensión de quién fue y será DIEGO ARMANDO MARADONA pero sí quién fue y seguirá siendo mi papá. Quienes hicieron la cola respetando al otro, quienes solo se acercaron para rezar, prender una vela o llorar en silencio. GRACIAS”, comentó emocionada la hija del ídolo del fútbol a través de su cuenta de Twitter.

Gianinna también contó cómo se tomó la decisión de suspender el velatorio. “Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo. Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”.

Luego, agregó: "Si pasaban tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos. Me acostumbré a ue llevando mi apellido haga lo que haga me van a criticar”.

Según su testimonio, la familia accedió a extender por unas horas el sepelio, hasta que comenzaron los incidentes. “Los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá, era insostenible”.

Además, Gianinna se refirió a las críticas que recibió la familia por la convocatoria masiva en tiempos de pandemia. “Piedad por quienes pasaron por la misma situación que nosotros y aún no se reponen, y por quienes no pudieron despedir a sus familiares por lo que estamos atravesando. No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto con mi familia y que no culpen a él por los contagios”.