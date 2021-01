Picante: el descargo de Nicole Neumann tras el escrache de Ángel de Brito

Es sabido que desde hace tiempo Nicole Neumann y Ángel de Brito no tienen una buena relación. Su vínculo se rompió cuando el periodista de espectáculos, sabiendo que ella es una ferviente defensora de los derechos de los animales, escrachó a la modelo usando un cinturón de cuero.

Desde ese entonces no pararon de tirarse "palitos". Ahora, sin embargo, el conductor de LAM fue más lejos y expuso a la blonda que, luego de criticar el uso de pirotecnia, compartió la celebración de la llegada del 2021 con fuegos artificiales. Y también subió una instantánea de ella luciendo unas botas de cuero.

Indignada, Nicole utilizó su cuenta de Instagram para grabar y compartir un descargo frente a la cámara. "Yo no compro fuegos artificiales ni los promuevo, todo lo contrario. Ahora, si estoy en el medio del mar pasando Año Nuevo con cuatro amigos locos para no estar en lugares cerrados y al Alcalde de la Florida se le ocurrió hacer un show de fuegos artificiales, la verdad es que está fuera del alcance de mis manos", indicó.

"Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero pero... malas noticias ¡No soy Dios! No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena", señaló.

"Lo mismo con el cuero. Chicos, mientras ustedes, los que comen carne, sigan comiendo carne, va a haber un descarte de cuero que va a las curtiembres, que es donde se hacen los productos con cuero. Obviamente, yo trato de no usar. De hecho, cuando viajo compro zapatos y carteas sin cuero", explicó.

"Pero siguen existiendo y a veces es inevitable pero no porque yo me los ponga sino por ustedes que comen carne. Mientras no dejen de comerla, va a seguir existiendo el cuero. Pero ¿para qué se mata a ese animal? Para el que come carne. Me encantaría poder acaparar todo y frenar todo el mal del planeta pero claramente no soy Dios y no puedo hacerlo", agregó.

"También me gustaría saber sobre toda esa gente que señala y stalkea a ver dónde la pifió el otro y qué se pone, qué aporte hace a la sociedad y al medio ambiente. Me encantaría saberlo... los escucho. Si tienen algo de eso para contarme que me haría muy feliz", lanzó sin dar nombres.