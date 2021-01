Jorge Lanata aseguró que el candidato del oficialismo para presidente en 2023 será...

Jorge Lanata habló este lunes con LN+ y dejó filosas declaraciones sobre la actualidad argentina. En diálogo con la periodista María Julia Olivan para el programa PM, el conductor afirmó: "Cristina estuvo brillante estratégicamente en inventar a Alberto, pero el albertismo nunca existió. Fue más un invento de la prensa, promovido por Alberto, que un hecho real. Lo que sí existe es el cristinismo, que maneja a esta parte marginal de algunos tipos que nombró Alberto".

Luego, el periodista se animó a esbozar el panorama para las próximas elecciones presidenciales: "El candidato (a presidente) para 2023 va a ser Máximo (Kirchner), no va a ser Alberto. Y eso es lógico, porque lo están preparando para eso. Para Alberto es una pelea perdida. Él trata de seguir en el poder y su peor enemigo está adentro, no está afuera", remarcó.

En un momento de la charla, Lanata se refirió a la pandemia de coronavirus en la Argentina, y el ascendente crecimiento de casos de estos últimos días. "Estamos viendo los resultados de una cuarentena que se administró mal. El Gobierno entró muy rápido en una cuarentena absoluta y no supo qué hacer después y estiró, estiró y estiró. Nunca hubo la cantidad de test suficientes para proyectar nada. Estamos viendo el fruto de eso, del descontrol que fue la política de salud durante este año. Era obvio lo que iba a pasar en la playa. Si todos vimos lo que era la playa con los chicos el año pasado. Era obvio", afirmó Lanata.

Sobre la campaña de vacunación, el conductor sentenció: "Hay un problema, que es que el Gobierno toma la vacuna como una lectura política y la vacuna tiene que tener la lectura sanitaria. El Gobierno se quiere salvar de un mal año dando la vacuna lo más rápido que pueda, pero el problema es que no se puede apurar la vacuna. Rusia termina la tercera fase recién en marzo o abril. Acá apretaron al Anmat para que la aprobara", agregó.

Para finalizar, el periodista se refirió a los tiempos que vienen para la Argentina, y no fue optimista. "El Gobierno no tiene plan económico y está como a la deriva viendo cómo suceden las cosas. No están dadas las condiciones para que mejoren. Ahora se juntan tres cosas: la pandemia que tenemos, la que viene y la falta de logística para dar la vacuna en poco tiempo. Todo va a pasar antes de abril, así que van a ser complicados los próximos meses".