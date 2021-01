Casi enseña de más: Natti Natasha y el vestido que enloqueció a su pareja

Desde hace varios años atrás Natti Natasha se ha convertido en uno de los emblemas de la música latina. Esto principalmente se debe a que es dueña de un increíble talento y de una voz sumamente cautivadora que a diario cosecha más seguidores en todas partes y que le ha permitido ser uno de los íconos del género urbano.

Sin lugar a dudas el año pasado fue totalmente excelente para la intérprete de "Qué mal te fue" ya que en varias ocasiones lanzó canciones que se posicionaron entre las más escuchadas en todo el mundo. En tanto que artistas de la talla de Anuel, Nicky Jam, entre otros, la hicieron parte de sus temas musicales para que Natti brille con su espectacular voz.

Es tan excelente en este rubro que los cantantes latinos más importantes del continente la buscan para que realice colaboraciones con ellos. Un claro ejemplo de ello es el tema musical que lanzó Khea, llamado "Ayer me llamó mi ex", que llegó a superar las 128 millones de reproducciones en Youtube y Natti lo celebró recientemente en una de sus historias de Instagram.

Asimismo la bella morena, empezó un 2021 de la mejor manera ya que la semana pasada lanzó el tema musical "Antes que salga el sol" que realizó en conjunto con Prince Royce. La misma hasta el momento posee más de 9 millones de reproducciones en Youtube. En su posteo más reciente la talentosa latina compartió un video de como se hizo dicho video musical.

En tanto que, recientemente, en su perfil de Instagram, la intérprete de "Criminal" compartió una foto que confirma su relación con el productor musical Raphy Pina. En tanto que luego hace algunas horas atrás la talentosa dominicana publicó una imagen de ella donde se la puede ver con un vestido rojo que claramente enloqueció a su actual pareja ya que no solo le dio su like sino que también le escribió el siguiente comentario: "La persona más especial que he conocido".