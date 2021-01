Carmen Barbieri continua dando pelea en terapia intensiva: "Sigamos rezando"

Llegan buenas noticias en torno a la salud de Carmen Barbieri. La actriz de 65 años dio positivo de coronavirus el 20 de enero y fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Allí le descubrieron que padecía una neumonía que le trajo complicaciones y debió ser internada en terapia intensiva.

Este viernes la capocómica experimentó una leve mejoría. Así lo manifestó a Teleshow la actriz Sandra Domínguez, una de sus grandes amigas: "De ayer a hoy mejoró, está saturando un poco mejor el oxígeno. Sigue sin fiebre, lo que tiene que irse es la neumonía y veremos mañana", señaló Sandra, explicando que la pelea es día a día: "Sigamos rezando un poquito hoy, otro poquito mañana, para que Carmen empiece a salir", agregó.

En su cuenta de Instagram, Domínguez publicó un emotivo posteo: "Hermana Leona, con más fuerzas, con más luz, con toda la garra de la guerrera que sos, acá estamos unidas e invencibles. Toda la energía de la gente que te ama, la de tus amigos y familia, y salimos. ¡VAMOS CARAJO!", escribió junto a una foto de ellas dos.

Sandra contó que Barbieri se encuentra internada en un cuarto de terapia intensiva, donde sufrió estos días de intenso calor ya que por cuestiones de protocolo no puede encenderse el aire acondicionado. Además, la actriz manifestó que le hace llegar toda la preocupación y los buenos deseos del público. "Lo hago a través de Fede que se comunica con el doctor. Fede está saturado, estamos todos encima de él, pero los partes se los dan a los familiares directos", explicó.

Precisamente, ayer por la noche Federico dio detalles del parte médico de su madre: "No saturaba el oxígeno en sangre y decidieron llevarla a terapia intensiva. Están administrándole un medicamento porque con el herpes que tuvo el año pasado, le bajaron las defensas. No tengo mucha más data y además no puedo verla", señaló el actor, que aclaró que su madre "no está entubada".