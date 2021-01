De no creer: la famosa que rechazó estar en MasterChef Celebrity 2021

La primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina va llegando a su fin y debido al rotundo éxito que tuvo a lo largo de todo el ciclo, la producción ya se encuentra trabajando en una segunda entrega. Si bien ya se dieron a conocer algunos nombres que participarán en las cocinas más populares de la pantalla chica, hay quienes rechazaron rotundamente la propuesta.

Una de las famosas argentinas que le dijo que no a los productores de Telefe fue, ni más ni menos que, Marcela Tinayre. ¿Los motivos? Ella misma los explicó en una entrevista radial que brindó en la Once Diez. "Soy fanática de MasterChef, fuera de nuestro programa ese es el mejor y felicito a los que hicieron el casting. Me encanta. Me llamaron para el año que viene, pero prefiero que no", señaló al aire.

"Este año la pasé muy mal y esto me modificó mucho la forma de pensar, yo cocino pero no quiero más presiones. Quiero un 2021 más relajado, volver con mi programa en marzo y estar tranquila. Pero el ciclo me parece fantástico", explicó la conductora que en 2020 perdió a Marcos Gastaldi, su ex esposo, y a su tía Goldie.

Marcela Tinayre

Algunos de quienes ya han dado el sí y se someterán a las devoluciones del jurado son: Claudia Fontán, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Candela Vetrano, Andrea Rincón, Carola Reyna, Nico Riera y Gastón Dalmau, entre otros más.