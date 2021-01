Contó todo: Jimena Monteverde habló de su relación con Juana Viale

Durante nueve meses, Juana Viale se hizo cargo de las emblemáticas mesazas de Mirtha Legrand. Además de sus impactantes looks, una de las cosas que más esperaban ver los televidentes, programa tras programa, era el divertido ida y vuelta que mantenía la actriz con Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo.

Ahora, en una entrevista con Caras, la chef habló de la relación que tenía con la nieta de la diva delante de las cámaras de eltrece. "La química con Juana no te la puedo explicar, fue algo que se dio naturalmente. Son cosas que una ni las piensa, ni las mide, ni las ensaya. Pegamos buena onda. Con mi equipo, creamos platos que se lucen mucho; son ricos, más modernosos y al ser Juana vegetariana implica un desafío para nosotros", señaló.

"Yo trabajé bastante con su madre, Marcela Tinayre, en Radio 10, en el programa Buenos Muchachos. Después me la crucé varias veces, pero nada más que eso. En el programa ella me da pie, me otorga esa entrada diferente y sumado a esa espontaneidad que la caracteriza logramos esa química", indicó.

"Intentamos que nuestros comentarios sean picantes, pero siempre con el objetivo de conservar la onda familiar. Y que la gente que nos está viendo se divierta un rato. Ella me puede decir cualquier cosa y la verdad es que yo no me ofendo por nada. Y ella tampoco, así que está buenísimo que tenga esa seguridad, porque nos permite hacer chistes. Siempre respetándonos. Tenemos un código de que entre nosotras está todo bien", explicó.