¡Sorpresa! El particular canje que rechazó Belu Lucius: "No consumo..."

Belu Lucius es una influencer con tanto carisma y personalidad que no le costó mucho saltar las redes sociales a la televisión.

Tras su exitosa participación en MasterChef Celebrity, la instagramer, que cuenta con más de 2.600.000 seguidores en Instagram, debutará como panelista en Cortá por Lozano y Vero Lozano, antes de irse de vacaciones, la puso a prueba en un divertido móvil.

"¿Hay algún producto al que le dijiste 'no, me ofrecen mucho dinero, pero yo esto no'?", indagó la conductora. Rápida de respuesta, Belu contestó: "Sí, ¡y te vas a sorprender! De cerveza".

Rápidamente, Vero retrucó: "¡Ah, mirá! O sea, bebidas alcohólicas no". Y la popular instagramer lo justificó: "No, porque como yo no tomo. Me tomé 5 mojitos y quedé embarazada. Entonces dije 'basta, no puedo promocionar nada'. Y como no tomo cerveza, eso nunca".

Finalmente, Belu reveló cuál fue el producto más "raro" que publicitó en su red: "Pero después le digo que sí a todo, mirá que hice hasta una promoción de una crema vaginal. Esa fue la promoción más rara. Hice un casting, quedé y estoy muy orgullosa. Una crema vaginal que la usaba todos los días".