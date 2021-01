¿Qué tanto influyó Meghan Markle en las decisiones del príncipe Harry?

Meghan Markle comenzó su relación el príncipe Harry en 2016 y la flamante pareja anunció su compromiso un año más. Pero hoy, casi 5 años más tarde, su historia está lejos de lo que hubiesen imaginado, al punto que tuvieron que renunciar a la Corona en medio de un escándalo que se llamó "Megxit".

Todo comenzó cuando los medios de comunicación británicos llenaron sus titulares con acusaciones racistas y discriminatorias hacia la actriz por ser afroamericana, feminista, divorciada y estadounidense. Harry buscó apoyo en su hermano, el príncipe William, pero lejos de darle palabras de aliento éste le dijo: "Tomate el tiempo que necesites para llegar a conocer más a esta chica".

El libro "Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ("Encontrando la Libertad: Harry, Meghan y la construcción de una familia real moderna"), publicado por el Sunday Times, indica que este comentario "arrogante" fue el comienzo del quiebre de la relación entre los hijos de Lady Di. Pero la contención que buscaba Harry no tenía que ver la influencia de Meghan Markle hacia él, sino por un trauma familiar.

El fantasma de la tragedia de Lady Di

Meghan Markle fue constantemente atacada por los paparazzis desde el anuncio de su noviazgo, así como lo fue Diana de Gales en su momento y esto influyó en la decisión de abandonar su rol como monarcas.

"Hablé con Harry hace pocos días. Sufrió muchísimo por todas las cosas que ocurrieron. Solo quiere vivir una vida normal. Tan normal como está intentando que lo sea a partir de ahora, porque cuando tienes mil paparazzi a la puerta de tu casa de Canadá tratando de sacar una foto de tu hijo, eso no es muy normal", dijo el polista argentino e íntimo amigo de Harry, Nacho Figueras, al programa de televisión "Good Morning America".

Y agregó: "Él está protegiendo a su familia, a su mujer y a su hijo. Él es hijo de alguien que sufrió terriblemente los ataques de la prensa, de primera mano y de forma innegable. No quiere que eso le ocurra a su familia".

El príncipe Harry fue quien decidió separarse de la Familia Real

Si bien todas las acusaciones pesaron sobre Meghan Markle, los periodistas del libro Finding Freedom afirmaron que la decisión de abandonar la realeza británica fue de Harry para proteger a su esposa y su hijo Archie. En contraposición, la actriz no estaba de acuerdo y tuvo que convencerla.

"Lo cierto es que fue Harry quien tomó la decisión. El libro aclarará eso y explicará por qué tuvo que suceder. Harry quería moverse en la dirección en la que lo hicieron y lo estuvo considerando durante más de un año", aseguró recientemente una fuente cercana a la pareja al diario británico The Sun.

Y sostuvo: "Le preguntó varias veces si estaba seguro de que era lo que quería y a pesar de que la cosas fueron muy distintas de como lo manejaron los medios, el hecho de que hayan denominado a su salida como 'Megxit', es otro tema que molesta a Harry, porque se interpreta como si la decisión hubiera sido exclusivamente de la duquesa de Sussex".

¿En conclusión? Si bien Meghan Markle tiene un carácter excepcional y se distingue de la mayoría de las mujeres de la realeza que suelen acompañar las decisiones masculinas, el príncipe Harry ha tomado las riendas de su propia vida y, la historia que están construyendo juntos, es un común acuerdo entre ambos.