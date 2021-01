Jennifer Lopez y Ben Affleck... ¿Podrían volver?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron una de las parejas más queridas de Hollywood a comienzos del 2000 y sus fanáticos siempre tuvieron la ilusión de una posible reconciliación. Pero lo cierto es que ambos hoy tienen vidas muy distintas y la cantante está felizmente en pareja.

Lopez y Affleck estuvieron comprometidos en el año 2002, lo que revolucionó a la industria. No solo se mostraban en su mejor momento, sino que ella le dedicó su álbum de remixes muy hip hop "J to tha L-O!: The Remixes" y en el video de su primer sencillo "Jenny From The Block", que se convirtió en un éxito mundial, participó Affleck. En sus canciones, el amor siempre fue el tema principal y durante su noviazgo le dedicó la canción "Dear Ben".

Los fanáticos comenzaron a referirse a Ben Affleck y Jennifer Lopez como "Bennifer" y rápidamente se convirtieron en una de las parejas doradas de Estados Unidos y de la cultura popular mundial. Fue tal el fanatismo por ellos que el término "Bennifer" se introdujo en los diccionarios urbanos.

Si bien algunos no lo recuerdan, la pareja hizo muchos trabajos juntos. Uno de ellos fue en agosto de 2003, cuando protagonizaron la comedia romántica "Gigli" que terminó siendo un fracaso de taquilla: invirtieron 54 millones de dólares y solo recaudaron 7 millones. Los críticos la consideraron una película "muy extraña".

Crisis y separación

Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron a organizar su casamiento apenas se comprometieron en 2002, pero cancelaron el evento pocos días antes. El motivo fue una supuesta infidelidad de parte del actor que derivó en una separación definitiva en 2004, pero no fue la única causa.

En 2017, Lopez confesó a Vanity Fair que los problemas en la pareja comenzaron luego del fracaso de "Gigli", al ser considerada una de las peores películas de la historia del cine. También reveló que grabar junto a Affleck el videoclip "Jenny From The Block" les jugó en contra porque la constante presión y acoso de parte de la prensa.

"Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo. Mi relación con Ben se destruyó frente al mundo entero. Duró algo de dos años hasta que me levanté de nuevo ", confesó a la revista. Luego de superar la relación se casó con el cantante Marc Anthony, estuvieron juntos 10 años y tuvieron dos hijos, y ahora mantiene una sólida relación con el exbeisbolista Alex Rodríguez.

En cuanto a Affleck, en 2004 se casó con la actriz Jennifer Garden, con quien tuvo tres hijos, y se divorciaron en 2015 por los problemas del actor con el alcoholismo. A comienzos del 2020 inició una relación con la actriz cubana Ana de Armas, pero se separaron en enero de 2021.

"La gente era mala con ella"

A mediados de enero 2021, Affleck volvió referirse sobre Lopez luego de años sin hablar del tema. En el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter confirmó que parte del fracaso de su relación fue la persecución de la prensa que atacaba a su exnovia constantemente.

"La gente era tan mala con ella: sexista, racista. Se escribieron cosas tan feas y viciosas sobre ella de una manera que si las escribieras ahora, literalmente te despedirían por decir esas cosas", dijo.

Desde hace unos años, Jennifer Lopez es reconocida por su talento y su carisma. Cabe recordar que el año pasado fue la encargada junto a Shakira del show de medio tiempo del Super Bowl y el 20 de enero pasado cantó en la asunción presidencial de Joe Biden.

"Ahora ella está siendo alabada y respetada por todo su trabajo que ha hecho, de dónde viene, lo que ha logrado. ¡Así es como debería haber sido siempre!", mencionó el Affleck al recordar con cariño a Lopez, pero sin dar a entender una posible reconciliación.