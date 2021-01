Así fue la presentación de Lady Gaga y Jennifer Lopez en la asunción de Joe Biden

Las reconocidas cantantes Lady Gaga y Jennifer Lopez tuvieron su momento central en los actos de asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

La que primero apareció en escena durante la transmisión fue Gaga, quien entonó las estrofas del himno nacional de EE.UU y se llevó las aplausos de todos los presentes. Con un vestido rojo y negro y una paloma en su pecho, Gaga deslumbró a todos con su Interpretación.

Luego fue el turno de JLo, quien interpretó la canción "America The Beatiful". Durante su presentación, la actriz y cantante de ascendencia latina , pidió por "una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Recordemos que horas antes de la asunción, las artistas fueron mostrando los preparativos en sus redes sociales. Todas las miradas de la previa se pusieron sobre Lady Gaga, quien enfundada en una diseño de Givenchy se presentó horas previas para dejar todo listo: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", escribió.

Por su parte, Jennifer López, también estuvo en el Capitolio y sus alrededores para asegurarse de todos los detalles antes de la ceremonia. En sus redes se mostró sacándose una selfie con un grupo de militares que resguardaban el lugar y en las escalinatas del Congreso con todos los miembros de su equipo de trabajo.