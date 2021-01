La sobrina de Thalía enseña de más y se lleva todas las miradas

La actriz mexicana de 34 años, Camila Sodi, es una de las celebridades latinoamericanas más codiciadas en la actualidad por el gigante de streaming “Netflix”. La oriunda de Ciudad de México dijo presente en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y “Distrito Salvaje”. Además, la blonda ha triunfado en el mundo de las telenovelas, el modelaje y la música. Sin duda que el dote artístico lo lleva en la sangre.

En las últimas horas, Camila publicó una veraniega fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la oriunda de Ciudad de México, desplegando toda su belleza, posando ante la cámara frente a una pared de color roja vistiendo un traje de baño del mismo tono y su largo cabello suelto.

“🧯 ❤️ por mi amiga hermosa talentosa @yvovenegas” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe Camila Sodi para acompañar sus mencionados contenidos multimedia en la red de la camarita. La protagonista de la telenovela “Rubí” es una de las artistas preferidas de los followers en las comunidades virtuales.



“El color rojo es mi favorito, pero me temo que no te queda jejejeje 🌻 estás linda”, “Que fuerte que estas saludo de Argentina”, “Por que camilaaaaaaaaa @camilasodi_ ESSS HERMOSAAAAAAAAAAA PERFECCIÓN IDOLAAAAAAAAA TE AMOOO💖” y “Hay chicharito si con esta no jala tu atención 😅quien sabe que nos depara el destino 🤣”fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió Sodi en su veraniego posteo.

Esta mencionada publicación que tiene como única protagonista a la sobrina de la cantante Thalía se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 177 mil corazones en tan solo unas horas.