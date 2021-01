Tristísimo: el duro momento que atraviesan Campi y Denise Dumas

En las últimas horas, Campi despidió con profundo dolor a su papá en las redes. "Viejo querido muchas gracias por cuidarme cuando chiquito, por enseñarme la importancia del laburo, por mi primer carrito de rulemanes, por los veranos de San Clemente, por todo viejo, gracias. Que tengas un lindo viaje. Te voy a extrañar", redactó el humorista en Instagram junto a la instantánea de un portarretratos donde se los ve a ambos.

Algunos meses atrás, el actor había revelado que el encierro producto de la pandemia no le había hecho para nada bien a su progenitor. "A mi padre lo estoy viendo porque la pandemia le jugó en contra. Él era de salir mucho, de ir al teatro, a caminar y ahora le da pánico. Envejeció mucho con todo esto entonces lo estoy yendo a visitar todos los días. Lo estoy cuidando", señaló al aire en el programa de Verónica Lozano.

"Estamos haciendo todo esto por ellos, para cuidar a nuestros viejos que esta sociedad tan poco los cuida. Todo esto es por ellos", remarcó en aquél entonces en vivo.

Hoy, Denise Dumas, su mujer, no pudo contener las lágrimas en Hay que ver, el programa que conduce en El Nueve, y le dedicó unas palabras a su marido. "Quiero mandarle un abrazo enorme a mi marido porque falleció su papá", expresó. "La vida me dio la suerte de tener dos suegros. Y quiero aclarar que no fue por covid sino por desgaste, por la cuarentena y por algunas nanas", agregó.

"Lo abrazo muy fuerte a mi marido. Este año que pasó tuvo a sus dos padres internados al mismo tiempo y fue muy difícil. Te amo", cerró muy emocionada.